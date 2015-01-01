Суд на следующей неделе объявит приговор шпиону-железнодорожнику

Во вторник, 29 мая, Земгальский районный суд объявит приговор обвиняемому в шпионаже в пользу России мастеру «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Александру Красноперову, сообщила агентству ЛЕТА помощник председателя суда Санита Гриншпоне.

Ранее Красноперову по его просьбе была изменена мера пресечения - он освобожден из-под ареста под подписку о невыезде и должен находиться по месту жительства.

Согласно обвинению, Красноперов, будучи работником ЛДз, в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, по заданию России регулярно, систематически и целенаправленно занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны и передавал собранную информацию находящемуся в России контактному лицу.

Красноперову грозит лишение свободы на срок до 10 лет.