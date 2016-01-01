В Лиепае мать восьмерых детей судят за ложное обвинение в изнасиловании

Согласно обвинению, 13 февраля 2016 года женщина, чтобы добиться возбуждения уголовного процесса в отношении одного мужчины, предоставила полиции заведомо ложную информацию, что против нее совершено преступное деяние, а именно, в одной квартире в Зеленой роще, один мужчина ее изнасиловал. Полиция возбудила уголовный процесс, но позднее обнаружилось, что стражи порядка были введены в заблуждение – преступное деяние не было совершено. Начатый уголовный процесс прекращен, а лжежертва стала обвиняемой.

Курземский районный суд на этой неделе рассмотрел уголовное дело, в котором упомянутая женщина обвиняется за предоставление заведомо ложной информации, если это связано с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Почему женщина так поступила, неясно, так как дело рассматривалось без проверки доказательств – женщина полностью признала свою вину.

Обвиняемая, которая произвела на свет восьмерых детей, уже прежде была дважды судима, в последний раз – в мае 2016 года за воровство, а также использование и уничтожение кредитной карты другого человека. В то время у женщины было семеро несовершеннолетних детей, которые были помещены в учреждения длительного социального ухода и социальной реабилитации.

На этой неделе в суде женщина утверждала, что после произошедшего два года назад больше не употребляет алкоголь и встала на путь исправления. Дети теперь живут у нее, обвиняемая сотрудничает с социальными работниками, сиротским судом, ее жилище регулярно посещает ассистент семьи. Ее младшему ребенку сейчас всего 11 месяцев, женщина нигде не работает и живет на пособия. Также на поддержку супруга ей нечего надеяться, так как он объявлен в розыск в связи с насилием в отношении детей.

«Сожалею о содеянном, прошу возможности жить дальше, воспитывать своих детей и жить нормальной жизнью», – в суде сказала женщина.

За предоставление заведомо ложной информации суд на этой неделе приговорил ее к лишению свободы на два года и восемь месяцев условно. Если за это время женщина совершит новое преступное деяние или административное правонарушение, не будет выполнять установленные Государственной службой пробации обязанности, условное осуждение будет заменено на реальный срок. Приговор еще можно обжаловать в Курземском окружном суде.