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В Ильгюциемсе задержан агрессивный пьяный водитель

Riga.lv
Фото: Rīgas pašvaldības policija

Вечером 21 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Ильгюциемс, где мужчина, возможно, находясь под влиянием алкоголя, сел за руль автомобиля.

Осматривая указанную территорию, полицейские зафиксировали автомобиль марки Opel и остановили его. В первые же минуты разговора стражи порядка почувствовали от водителя запах алкоголя.

Мужчина, покуривая сигарету, категорически отрицал, что управлял машиной в нетрезвом виде.

Также он проигнорировал некоторые распоряжения полиции.

Во время задержания мужчина стал агрессивным, поэтому полицейским пришлось применить силу и надеть на него наручники. На место прибыли сотрудники Госполиции. Отмечается, что водитель отказался пройти проверку на алкоголь, поэтому его доставили в Рижский центр наркологии и психиатрии, где степень опьянения определяется клинически.

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