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Вчера спасатели извлекли из воды тела пяти утонувших человек

LETA
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Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) извлекли из воды тела пяти утонувших человек, сообщили агентстве ЛETA в ГПСС.

В субботу ГПСС получила вызов на Юрмальский карьер, где один человек нырнул и не вынырнул. Спасатели извлекли его тело из воды примерно в шести метрах от берега.

В Гулбенском крае спасатели извлекли из пруда тело утонувшего человека и передали его полиции.

Тела утонувших людей были извлечены из водоемов также в Апском, Вилянском и Гулбенском краях.

Одной из самых частых причин несчастных случаев на воде является купание в состоянии алкогольного опьянения. Вторая причина - лихачество и купание в незнакомых местах, третья - проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть в жаркую погоду, когда перегревшись, человек слишком быстро входит в холодную воду.

ГПСС призывает жителей соблюдать осторожность, отдыхая у воды, а заметив тонущего человека, сразу же позвонить по тел. 112.

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