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В одном из водоемов Салдусского края утонул ребенок

Русский TVNET
Ilustratīvs attēls | Фото: TASS/Scanpix

В воскресенье в Курземе из пруда было извлечено тело утонувшего ребенка, сообщили агентству ЛETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Ребенок пошел купаться без присмотра родителей.

В Госполиции агентству ЛETA сообщили, что утонул мальчик 2006 г. рожд. Несчастный случай произошел в Салдусском крае.

В воскресенье около 17.00 в ГПСС поступил вызов на ул. Вайнёдес в Лиепае, где в озере перевернулась лодка с четырьмя людьми, Спасатели доставили всех их на берег.

ГПСС призывает жителей, отдыхая у воды, соблюдать осторожность.

Как сообщалось, в конце прошедшей недели из воды были извлечены тела еще пяти человек.

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