Трагедия в Литве: мужчина убил двоих и покончил с собой. Среди убитых - гражданин Латвии

В деревне Эйдинтай (Таурагский район) произошла трагедия. Мужчина застрелил двоих человек, а затем покончил с собой.

Полиция сообщила, что 26 мая, в 19.30 ч. было получено сообщение о том, что в деревне Эйдинтай мужчина 1949 г.р. застрелил женщину 1938 г.р. и гражданина Латвии 1961 г.р. После этого он покончил с собой.

Как рассказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, мужчина с убитыми никак не был связан. Застреленный мужчина был зятем убитой женщины.

«По предворительной информации, стрелявший пришел к соседям, и между ними разгорелся конфликт. Убив соседей, мужчина вернулся домой. Полицию вызвала сожительница преступника», - рассказал Матонис. «Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, мужчина два раза выстрелил в сторону экипажа. Полицейские потребовали, чтобы он положил оружие, тогда подозреваемый застрелился», – продолжил он.