Пьяные туристы из Ирландии напали на работников «скорой»

На прошлой неделе два гражданина Ирландии напали на работников Неотложной медицинской помощи, которые прибыли на вызов в Старую Ригу, сообщает Latvijas Avīze. После ЧП руководство всерьез задумалось о страховании здоровья своих подчиненных.

Упомянутая бригада медиков приехала на вызов ночью в Старую Ригу, где между двумя пьяными местными жителями и двумя гражданами Ирландии завязалась драка. Латвийцы пытались успокоить туристов и прыснули им в лицо из перцового баллончика.

На падение на медиков произошло в тот момент, когда пострадавших иностранцев везли в больницу.

«Это произошла за считанные секунды, хотя до этого ничего не предвещало нападение», - пережитым ужасом поделилась доктор.

Медики не хотят более подробно комментировать ЧП пока идет уголовный процесс, но доктор отметила, что это было именно нападение, а не случайное толкание.

Как сообщила представитель Государственной полиции Элина Спрудзане, оба задержанных 22 и 17 лет были помещены в изолятор на 48 часов. Начат уголовный процесс о хулиганстве в группе лиц, связанном с причинением телесных повреждений. За подобное преступление пара ирландцев может провести в латвийской тюрьме до 5 лет.

А пострадавшие медики получили больничный лист. Проводятся экспертизы.

Это не первый случай, когда пьяные и агрессивные пациенты нападают на работников скорой помощи.