«Bez tabu»: есть подозрения, что вице-мэр Алойского края сел за руль, покурив «травки»

Заместитель председателя Алойской краевой думы Юргис Раценис, возможно, был пойман за рулем муниципального автомобиля после употребления марихуаны, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на передачу «Bez tabu» телеканала TV3.

Полиция остановила Рацениса 16 марта. Он был доставлен в больницу для сдачи анализов, в которых, возможно, обнаружится присутствие наркотических веществ - марихуаны.

Сам политик не отрицает, что около полуночи его остановил экипаж дорожной полиции, он подтвердил и то, что его доставили в больницу для сдачи анализов, однако не рассказал, обнаружилось ли в анализах присутствие запрещенных веществ. Раценис утверждает, что «ничего не знает» о результатах анализов, так как его не вызывали в полицию для пояснений.

То, что автомобиль Рацениса был остановлен, передаче подтвердили и стражи порядка, но более подробную информацию они не предоставили. Один из депутатов Алои хотел получить информацию о произошедшем от руководства думы, однако и оно ничего не рассказало. Раценис сейчас называет произошедшее политическим заказом, с которым, возможно, связаны и полицейские.

«Ранее я когда-то курил марихуану. Я делал это. Я делал это в Амстердаме совершенно легально. Не знаю, кто так не делал», - добавил Раценис.

Напомним, в конце прошлого года голос Рацениса стал решающим в голосовании об отставке бывшего мэра края Даце Вилне. Вместо нее председателем Алойской краевой думы стал Валдис Барда.