В Латгале трехлетнюю девочку за лицо укусила собака

В понедельник в Латгале трехлетнюю девочку собака укусила в область лица и плеча, сообщает агентство ЛЕТА.

Медики доставили ребенка с ранами на лице и плече в больницу.

Кроме того, в Латгале 40-летнюю женщину во дворе за ногу укусила змея. Женщина не заметила, какая конкретно змея ее укусила, поэтому ее на всякий случай доставили в больницу.

В свою очередь в Видземе 45-летнего мужчину ужалило несколько пчел. После оказания помощи пастрадавшего с аллергической реакцией доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1039 вызовов, 215 из которых были связаны с травмами.