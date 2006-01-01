Суд восемь лет рассматривает дело сотрудниц почты о мошенничестве на 20 тыс. евро

В Курземском районном суде в Лиепае уже восемь лет в первой инстанции рассматривается дело, по которому в мошенничестве с деньгами обвиняются 13 сотрудниц почты, сообщает газета «Латвияс авизе».

В 2006 и 2007 гг. два теперь уже бывших ревизора ГАО «Latvijas pasts» взяли кредиты, предъявив копии чужих паспортов, мошенническим путем получив у выдающих быстрые кредиты фирм в общей сложности около 20 тыс. евро.

В деле зафиксировано 66 фактически одинаковых преступных эпизодов. Ревизорши приходили в разные почтовые отделения Лиепаи с копиями паспортов третьих лиц и просили оформить на них кредиты, которые сами затем и получали. Таким образом были использованы 13 почтовых служащих, 12 из них сидят на одной скамье подсудимы с ревизорами, в отношении еще одной дело выделено в отдельное производство. Ревизоры обещали вернуть деньги.

В полиции почтовые сотрудницы, руководители почтовых отделений и операторы, часть которых до сих пор работает в «Latvijas pasts», показали, что согласились на незаконные действия из боязни, что в противном случае ревизоры найдут в их работе нарушения, из-за чего они лишатся премий, а может, и работы, пишет «Латвияс авизе». В благодарность за пособничество почтовые служащие символически получали шоколадки или 5 латов.

В 2010 году дело было передано в суд, но из-за большого числа обвиняемых и свидетелей, замены судей и изменений в законах процесс его рассмотрения затянулся. Как выяснила «Латвияс авизе», главная обвиняемая какое-то время была в бегах, но затем была задержана и временно арестована.

Следующее судебное заседание назначено на 2 августа.

За мошенничество, незаконное получение кредитов и незаконное использование данных других лиц обвиняемым грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.