В Риге полицейские помогли вернуть в больницу ушедшего из нее ночью пенсионера

28 мая вскоре после полуночи сотрудники видземского управления муниципальной полиции Риги отправились на вызов в Межциемс, где из медицинского учреждения ушел пенсионер с проблемами памяти.

Стражи порядка незамедлительно начали исследовать округу и обнаружили похожего мужчину на улице Сергея Эйзенштейна. Полицейские остановили его и начали разговор. Пожилой мужчина не ориентировался в пространстве, однако сумел назвать свои имя и фамилию.

О произошедшем был проинформирован сын пенсионера, который попросил доставить отца обратно в больнийц. 69-летнего мужчину передали медикам.