ЧП в Юрмале: по магазину расхаживал истекающий кровью, раненый мужчина

В воскресенье 27 мая около 20.30 юрмальская полиция получила сигнал о том, что в одном из продуктовых магазинов города находится мужчина в окровавленной одежде.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что возле магазина встретились двое мужчин, которые начали конфликтовать. Один из них, проявив агрессию, нанес другому удары в область груди острым предметом, похожим на отвертку.

После чего и напавший, и пострадавший вошли в магазин и продолжили ругаться. В этот момент персонал магазина увидел окровавленного мужчину и незамедлительно вызвал медиков и полицию.

Патруль недалеко от места ЧП заметил злоумышленника и задержал его. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина 1975 года рождения и раньше попадал в поле зрения полиции. На данный момент он находится в изоляторе, сегодня будет решено о мере пресечения для него. Раненый мужчина сейчас находится в больнице.