В Риге поймали воришку телефонов: его «выдал» розовый смартфон

Днем 26 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о подозрительном мужчине, который перекинул через забор женскую сумочку и кошелек. На место выехал ближайший патруль.

Прибывшие по указанному адресу полицейские встретили очевидца, который решил пойти по пятам за подозрительным мужчиной. Свидетель не мог назвать точный адрес, где лежит сумка и кошелек, но вызвался показать это место. Вместе с сотрудниками на полицейской машине начался осмотр ближайшей территории.

Вскоре подозрительный мужчина был замечен и остановлен экипажем. Во время разговора он категорически отрицал, что выбросил вещи, принадлежащие некой женщине,

уверял, что полицейским сообщили ложную информацию.

Сотрудники РМП попросили мужчину показать содержимое своих вещей, среди которых оказался золотисто-розовый смартфон. Мужчина уверял, что устройство принадлежит ему, но когда полицейские попросили включить аппарат, тот не смог найти нужную кнопку. Чуть позже ему удалось включить, но мужчина не знал PIN-код. На дополнительные вопросы о мобильном устройстве мужчина внезапно изменил свою версию, объяснив, что не знает, как у него оказался этот смартфон.

46-летнего мужчину задержали и передали Государственной полиции. Очевидец показал место, где лежала сумочка и кошелек с документами и картами на имя некой 45-летней женщины. Дело переняла Госполиция.