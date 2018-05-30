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Возле Братского кладбища в Риге застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус

Русский TVNET
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Мартиньш Бункус | Фото: Янис Шкапарс/TVNET, коллаж

Сегодня утром возле Братского кладбища в Риге застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, свидетельствуют информация, имеющаяся в распоряжении Латвийского телевидения.

Полиция эту информацию пока не комментирует.

Никаких комментариев не предоставляет также адвокатское бюро Бункуса.

В прессе Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации «Trasta komercbanka». Полиция эту информацию пока не комментирует.

Убийство произошло в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

На месте убийства ограждена обширная территория.

Белый «Range Rover» двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем, позвонив по телефону 67014002.

На участке ул. Айзсаулес от улицы Гауяс до Братского кладбища перекрыто движение.

По факту убийства начат уголовный процесс.

Бункус работал администратором неплатежеспособности с 2007 года.

В прессе его имя упоминалось также в связи с процессом неплатежеспособности предприятия «Rego Trade»,

когда Бункус как его администратор обратился в суд с просьбой признать незаконными выданные владельцем фирмы кредиты.

В декларации о доходах должностного лица за 2016 год Бункус указал, что ему принадлежит «Range Rover» 2013 года выпуска и имеются накопления в размере 88 269 евро в банке «Luminor». В 2016 году Бункус также получил в подарок от брата 27 000 евро, а от отца - 71 998 евро. Также у администратора в 2016 году были ссуды на сумму 1 297 286 евро и 58 550 евро, а его долговые обязательства составляли 527 374 евро. Публично доступная информация свидетельствует о том, что Бункус проживал в Межапарке.