В Агенскалнсе пьяный водитель попросил сесть за руль пьяного незнакомца; тот согласился

26 мая незадолго до полуночи сотрудники земгальского управления муниципальной полиции Риги во время патрулирования в Агенскалнсе заметили автомобиль марки «Volkswagen», который управлялся неуверенно. Полицейские решили автомобиль остановить.

Во время разговора стражи порядка узнали от водителя, что на пассажирском сидении сидит владелец транспортного средства. Он в этот день употреблял горячительные напитки, поэтому решил сам не садиться за руль, а доверил управление мужчине, случайно встреченном в круглосуточном магазине.

Парень согласился довести пьяного до дома несмотря на то, что сам до этого употреблял алкоголь. Когда полицейские попросили горе-помощника показать водительское удостоверение, тот ответил, что забыл его дома. Однако при проверке персональных данных оказалось, что у шофера вообще не было прав.

На место событий были вызваны сотрудники Госполиции для проведения дальнейшей процессуальной деятельности.