На судне Tallink скончался молодой мужчина

В середине мая на судне Silja Symphony, принадлежащем судовой компании Tallink, скончался работавший маляром 30-летний эстонец. Полиция расследует произошедшее как несчастный случай на производстве.

Члены экипажа обнаружили тело мужчины 19 мая, к тому моменту он был мертв уже несколько часов.

По первоначальным данным, мужчина получил удар током от лампы, которую использовал для освещения своего рабочего места,

сообщил телеканал MTV.

В порту Мариехамна на Аландских островах тело погибшего спустили с судна на землю. После этого паром Silja Symphony, курирующий линию Хельсинки-Стокгольм, продолжил свой путь в Швецию.

Полиция Аландских островов расследует произошедшее вместе с полицией Эстонии.