Недалеко от места, где был застрелен Бункус, сгорел микроавтобус

Утром во вторник, вскоре после того, как был застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, недалеко от места убийства сгорел микроавтобус.

В Пожарно-спасательной службе порталу TVNET пояснили, что вызов на ул. Вароню был получен незадолго до девяти часов утра.

На месте происшествия выяснилось, что там горят микроавтобус и трава.

Относительно недалеко от места событий утром был застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. Полиция проинформировала, что убийство произошло в 8:40 по ул. Айзсаулес, 1. На месте убийства видели автомобиль типа фургон с тентом.

Полиция просит отозваться свидетелей и тех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, звонить по номеру 67014002. Любая информация может помочь следствию.

Стражи порядка продолжают работать на месте событий и сейчас на улице Айзсаулес блокировано движение на участке от Гауяс до Братского кладбища. Госполиция призывает не приближаться к месту происшествия, чтобы специалисты могли спокойно работать.

На место событий прибыло минимум пять автомобилей полиции. Ограничена обширная территория. Белый «Range Rover» ехал по направлению к Братскому кладбищу, съехал с дороги вправо, сломал дорожный знак и врезался в забор кладбища, повредив его.