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Козловскис: по всей вероятности, совершено заказное убийство Бункуса

LETA
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Рихард Козловскис | Фото: Ieva Lūka/LETA

По всей вероятности, совершено заказное убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, но нельзя исключать и другие версии, сказал агентству ЛЕТА министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он подтвердил, что застреленный человек - Бункус, и убийство, вероятнее всего, связано с его профессиональной деятельностью.

Как сообщалось, Бункус был застрелен в среду утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике «Range Rover» белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации «Trasta komercbanka».

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