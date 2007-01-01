Госполиция: убийство Мартиньша Бункуса было тщательно спланировано

Начальник Криминальной полиции Андрей Гришин подтвердил, что в результате убийства погиб администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. Для совершения преступления был использован автомобиль «Volkswagen» с прицепом, накрытым тентом. Позднее недалеко от места убийства автомобиль был сожжен. Для совершения убийства использовалось автоматическое оружие.

Гришин повторно напомнил, что полиция призывает отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем.

Одна из главных версий - убийство было спланировано, оно связано с профессиональной деятельностью Бункуса. В данный момент подозреваемых у полиции нет.

Стражи порядка продолжают работу на месте происшествия. Есть несколько предварительных версий.

«Более подробную информацию пока предоставлять не будем, чтобы не мешать следствию», - добавил Гришин.

Госполиция уже ранее начала уголовный процесс об угрозах администратору неплатежеспособности Мартиньшу Бункусу Процесс начат в 2016 году по заявлению об угрозах.

Говоря о начатом уголовном процессе об угрозах Бункусу, Гришин указал, что подозреваемых по этому делу не было.

Полиция также не комментирует, сколько человек связаны с совершением преступления.

Гришин также напомнил, что заранее спланированные убийства раскрыть очень сложно, но реально. «Заказные убийства часто связаны с международной организованной преступностью», - сказал Гришин, отметив, что сейчас нет индикаторов того, что дело не будет раскрыто.

Бункус работал администратором неплатежеспособности с 2007 года.

В прессе его имя упоминалось также в связи с процессом неплатежеспособности предприятия «Rego Trade», когда Бункус как его администратор обратился в суд с просьбой признать незаконными выданные владельцем фирмы кредиты.

В декларации о доходах должностного лица за 2016 год Бункус указал, что ему принадлежит «Range Rover» 2013 года выпуска и имеются накопления в размере 88 269 евро в банке «Luminor». В 2016 году Бункус также получил в подарок от брата 27 000 евро, а от отца - 71 998 евро. Также у администратора в 2016 году были ссуды на сумму 1 297 286 евро и 58 550 евро, а его долговые обязательства составляли 527 374 евро. Публично доступная информация свидетельствует о том, что Бункус проживал в Межапарке.

Убийство произошло в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем, позвонив по телефону 67014002.

По факту убийства начат уголовный процесс.