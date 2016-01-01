Убийство в Риге: Жертва получала угрозы уже 2 года назад

Госполиция уже ранее начала уголовный процесс об угрозах администратору неплатежеспособности Мартиньшу Бункусу, который в среду был убит в Риге недалеко от Лесного кладбища, рассказал журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Госполиции Андрей Гришин.
Уголовный процесс начат в 2016 году по заявлению об угрозах.
Также Гришин сказал, что
при убийстве использовано автоматическое оружие, но подозреваемых пока нет.
Одна из основных версий состоит в том, что убийство тщательно планировалось и связано с профессиональной деятельностью убитого. Полиция привлекла к расследованию свои лучшие силы, сказал Гришин.
В прессе Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации «Trasta komercbanka».
Полиция по-прежнему работает на месте происшествия, и Гришин допускает, что эта работа завершится не так скоро.
Полиция просит отозваться очевидцев убийства и всех, кто может помочь в его раскрытии, а также тех, кто видел, как поджигали фургон.
Более подробная информация будет представлена в ближайшие дни.