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Убийство в Риге: Жертва получала угрозы уже 2 года назад

LETA
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Фото: Zane Bitere/LETA

Госполиция уже ранее начала уголовный процесс об угрозах администратору неплатежеспособности Мартиньшу Бункусу, который в среду был убит в Риге недалеко от Лесного кладбища, рассказал журналистам начальник Главного управления криминальной полиции Госполиции Андрей Гришин.

Уголовный процесс начат в 2016 году по заявлению об угрозах.

Также Гришин сказал, что

при убийстве использовано автоматическое оружие, но подозреваемых пока нет.

Одна из основных версий состоит в том, что убийство тщательно планировалось и связано с профессиональной деятельностью убитого. Полиция привлекла к расследованию свои лучшие силы, сказал Гришин.

В прессе Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации «Trasta komercbanka».

Полиция по-прежнему работает на месте происшествия, и Гришин допускает, что эта работа завершится не так скоро.

Полиция просит отозваться очевидцев убийства и всех, кто может помочь в его раскрытии, а также тех, кто видел, как поджигали фургон.

Более подробная информация будет представлена в ближайшие дни.

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