Заказные убийства в Латвии не часто, но происходят

Хоть и не часто, но в Латвии заказные убийства происходят. Часть из них полиция раскрывает, раскрываются и попытки таких преступлений. Несколько лет назад Госполиция указала, что с 2001 по 2015 год было зарегистрировано 55 заказных убийств. В среду с помощью автомата был убит администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус. Полиция уже выдвинула версию, что произошедшее - заказное убийство.

Больше всего таких преступлений было зарегистрировано в 2001 году, когда произошло десять заказных убийств, и в 2007 году, когда таких убийств было зарегистрировано семь. В остальные годы происходило минимум одно заказное убийство в год.

Обобщенная в свое время полицией информация свидетельствует, что заказные убийства обычно организуют лица, вовлеченные в подозрительные сделки, которые таким образом хотят свести счеты с жертвой. Преимущественно такие убийства происходят с помощью огнестрельного оружия и в публичных местах.

Несколько лет назад в Риге найден застреленным криминальный авторитет Барабан

В 2014 году апрельским вечером у входа в многоквартирный дом на улице Маскавас со стреляными ранами был найден мужчина 1978 года рождения, ранее попадавший в поле зрения полиции.

Убитый, известный в уголовных кругах как Барабан, в свое время был связан с так называемой Пардаугавской группировкой.

Убийство резекненского предпринимателя Андриса Луцатниекса

31 января 2014 года в Резекне в своем частном доме от выстрелов в грудь и бедра скончался местный предприниматель Луцатниекс. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс. В сентябре 2014 года возможному исполнителю убийства и его подельникам было выдвинуто обвинение.

Позднее были задержаны еще четверо мужчин, которых признали подозреваемыми, а позднее арестовали.

Среди арестованных был и возможный заказчик преступления и его подельники.

Полиция выяснила, что заказчик занимался бизнесом, в свою очередь исполнителю за работу обещали денег, однако по словам начальника Криминальной полиции Андрея Гришина - это «не была астрономическая сумма».

Кроме того, полиция выяснила, что часть подозреваемых была связана с нелегальным оборотом акцизных товаров.

В ходе следствия подтвердилась версия, что престуупление было совершено по личным мотивам.

Сейчас дело рассматривается в суде.

Предлагали 1200 евро за убийство чиновника

В начале января прошлого года Госполиция узнала, что планируется убийство латвийского должностного лица. Выяснилось, что заказчицей является ранее несудимая жительница Латвии. Женщина 1983 года рождения работала на заводе в Великобритании.

Заказ был сделан по электронной почте. Женщина, заплатив 1200 евро, хотела, чтобы конкретный чиновник был убит на рабочем месте. Известно, что это не было должностное лицо высокого ранга.

Не подтвердилась версия, что запланированное преступление связано с профессиональной деятельностью чиновника. Заказчица была знакома с мужчиной, поэтому мотив мог быть личным, указали стражи порядка.

Женщина вынашивала планы убийства долгое время.

В начале этого года вступило в силу решение о заказном убийстве в Елгаве

В апреле этого года вступило в силу решение суда, по которому обвиняемый получил много лет тюрьмы за заказное убийство в Елгаве в 2015 году.

Ранее суд Елгавы признал вину Олега Климанова 1983 года рождения в совершении заказного убийства, он был приговорен к лишению свободы на срок 16 лет и 6 месяцев с пробационным надзором на три года.

Елгавский суд частично удовлетворил и требования компенсации пострадавшим. Так, в пользу жены погибшего была взыскана моральная компенсация в размере 8150 евро, а в пользу отца погибшего - 28 150 евро. Кроме того, с Климанова взысканы различные процессуальные расходы.

7 декабря 2015 года в 7 часов утра на ул. Сатиксмес, в Елгаве, несколькими выстрелами был тяжело ранен 40-летний мужчина, который от полученных травм скончался в больнице.

Согласно решению о передаче уголовного дела суду, обвиняемый встретился с невыясненными в рамках досудебного процесса лицами. Во время совместного употребления алкоголя и наркотиков, невыясненное в досудебном процессе лицо предложило обвиняемому совершить убийство с помощью огнестрельного оружия за 5 тысяч евро. Мужчина согласился.

Ранним утром обвиняемый с оружием отправился во двор жилого дома, где ждал, пока из подъезда выйдет пострадавший.

Находясь под влиянием алкоголя и наркотиков, обвиняемый совершил шесть выстрелов в тело пострадавшего, после чего убежал с места происшествия.

Убийство предпринимателей Геннадия Передельского, Гатиса Айшпуриса и Айгара Лусиса

Верховный суд приговорил к пожизненному заключению трех мужчин, обвиняемых в убийстве предпринимателей Геннадия Передельского, Гатиса Айшпуриса и Айгара Лусиса, а также попытке убийства начальника таможенной службы Криминального управления Службы госдоходов Владимира Вашкевича.

Во время рассмотрения дела в апелляционном порядке Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и подготовил новое решение, однако сроки наказания не изменились.

Гражданин Латвии Мартиньш Путниньш был осужден пожизненно без конфискации имущества и с полицейским надзором на три года. Такое же наказание получили и обвиняемые граждане Литвы Сергей Маркевич и Эдгар Крогерт. К ним также применена высылка из Латвии после выхода из тюрьмы с запретом на въезд на 10 лет.

Верховный суд оставил в силе часть решения суда первой инстанции, по котором с обвиняемых в пользу пострадавших взыскано более 367 000 латов.

Путниньш обвинялся в организации заказного убийства, Маркевич и Крогерт - в исполнении. Все трое обвиняемых свою вину отрицали.

В фервале 2007 года в Риге во дворе дома по ул. Слокас был застрелен предприниматель Передельский. В сентябре 2007 года в Екабпилсе на ул. Ригас был застрелен Айшпурс, а в январе 2008 года в Приекдкалне Гаркалнского края - Лусис. Один из предпринимателей занимался бизнесом грузоперевозок, а остальные - бизнесом по переработке мяса.

В свою очередь автомобиль «Subaru Impreza», на котором передвигался Вашкевич, был взорван 21 мая 2007 года. Вашкевич в этом инциденте получил тяжелые травмы.

В декабре 2009 года полиции сообщила о раскрытии убийств.

Убийство вентспилсского предпринимателя Сергея Гончарова

Гончаров был убит 1 июля 2011 году у своего летнего дома в волости Таргалес. Полиция расследовала версию, что убийство было связано с предпринимательской деятельностью убитого или совершено по личным мотивам.

Подозреваемых по этому делу не было, не нашли и оружие.

Выстрелы слышала жена убитого, которая находилась в здании, после чего она выбежала на улицу, однако стрелка не увидела.

Убийство начальника Лудзенского управления Службы госдоходов Вячеслава Лисцова

Лисцова 14 июня 2001 года застрелили в центре Лудзы, куда он поехал на работу. Уже изначально в качестве одной из версий была упомянута его активная борьба с контрабандой в Латгале. Убийство Лисцова вызвало большой резонанс в обществе, высшие должностные лица взяли личную ответственность за его расследование.

Через гол после убийства полиция заявила, что получила подтверждение связи преступления с нелегальным бизнесом в Латгале - контрабандой акцизных товаров, а также выяснила возможных убийц.

Полиция нашла автомобиль, на котором убийца Лисцова передвигался в день убийства, а также выяснила личности людей, которые этот автомобиль в день убийства использовали. Было также выяснено, что орудие убийства Лисцова использовалось при совершении других преступлений.

В 2010 году был застрелен вице-мэр Даугавпилса; допускается, что убийство было заказным

В этом году сообщалось, что убийца так и не найден. Оружие, с помощью которого совершили преступление, обнаружено в сквере Андрея Пумпурса. Спустя восемь лет не найдены ни исполнители, ни заказчики убийства.



Немцов был убит двумя выстрелами в голову на улице Лачплеша в Даугавпилсе.

Недалеко от места убийства нашли пистолет, с помощью которого, скорее всего, был застрелен Немцов.

Полиция сумела найти и другие вещественные доказательства. Рассматривались две основные версии убийства, которые были связаны с его профессиональной деятельностью и бизнесом.

У полиции также есть версия, что убийство могло быть связано с личными мотивами. При этом стражи порядка отказались от версии убийства ради ограбления.