В прошлом году доходы убитого Бункуса увеличились в семь раз

Доходы убитого 30 мая адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса в 2017 году увеличились более, чем в семь раз, об этом свидетельствует декларация должностного лица, доступная на сайте СГД.

В 2017 году за адвокатскую деятельность Бункус заработал 1 476 877 евро, 3000 евро от получил продажи имущества и 4889 от коммерческой деятельности. А в 2016 году он заработал 193 666 евро.

Согласно декларации существенно выросли накопления Бункуса. Так в банке Luminor в 2016 году адвокат хранил 88 269 евро а в 2017 году цифра выросла до 1 505 011 евро. Размер его долгов уменьшился.

Бункус работал администратором неплатежеспособности с 2007 года.

В прессе его имя упоминалось также в связи с процессом неплатежеспособности предприятия «Rego Trade», когда Бункус как его администратор обратился в суд с просьбой признать незаконными выданные владельцем фирмы кредиты.

Убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» адвоката двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем, позвонив по телефону 67014002.