Убийство Мартиньша Бункуса: полиция обратилась к автоводителям

Государственная полиция просит автоводителей, которые в день убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса находились на месте происшествия, связаться со стражами порядки и предоставить видеозаписи с видеорегистраторов.

Полиция просит водителей, которые 30 мая, в промежутке времени с 8:00 до 9:00 утра, находились в районе Межапарк - Саркандаугава - Братское кладбище, пересмотреть записи со своих видеорегистраторов и связаться с полицией.

FOTO: Google Maps

Как ранее сообщал Русский TVNET убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» адвоката двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем, позвонив по телефону 67014002.