Установлена машина, на которой передвигались убийцы Бункуса

Полиция просит отозваться всех, кто в последнее время видел автомашину VW LT с госномером JD 5960 оранжево-красного цвета с двойной кабиной и грузовым отделением, которое было накрыто красным или оранжевым тентом.

Во время расследования была получена информация, что именно эта машина использовалась вчера при нападении на Мартиньша Бункуса. Отмечается, что номера - поддельные.

Возможно, вы видели, что она была странно припаркована, начала появляться там, где раньше ее не видели или припаркована длительное время. Возможно, автоводители могли заметить ее при совершении опасных манервов на дорогах или привлекала внимание еще каким-то образом. Любая деталь может быть важна!

«Просим отозваться также всех, у кого есть информация о деятельности этих номерных знаков - изготовлении, передаче или других действиях»- отмечается в сообщении.

Обращаться по телефонам 110 67014002 или izmekletajiem@vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Как ранее сообщал Русский TVNET убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» адвоката двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.