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В четверг в ДТП погиб один человек

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

За прошедшие сутки в ДТП погиб один человек, 31 человек пострадал, свидетельствует оперативная информация Госполиции.

Вчера в Латвии было зарегистрировано 106 ДТП, в 27 из них пострадали люди.

Полицейские задержали трех автоводителей в состоянии алкогольного и одного - в состоянии наркотического опьянения.

За различные нарушения правил дорожного движения за сутки составлено 418 протоколов.

За превышение разрешенной скорости движения в пятницу было оформлено 160 протоколов об административном нарушении.

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