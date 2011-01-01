На пляже на Луцавсале пострадал 11-летний мальчик

31 мая около 13 часов к спасателям муниципальной полиции Риги на пляже Луцавсалы за помощью обратился мальчик. Во время отдыха его ровесник, прыгая в воду головой вперед, ударился об грунт и был оглушен.

Спасатели незамедлительно поспешили в ребенку. Пострадавший рассказал, что после прыжка в воду почувствовал боли в шее и спине. Вскоре ему стало плохо, появились проблемы с дыханием.

Полицейские уложили ребенка и вызвали Службу неотложной медицинской помощи.

Ребенка оставили без движения и держали с ним контакт до прибытия медиков, которые пострадавшего незамедлительно госпитализировали. О произошедшем были проинформированы родители мальчика.

Спасатели напоминают - не переоценивайте свои силы!

Хвастовство тем, что можешь заплыть дальше всех или сделать какой-то трюк, не стоит того, чтобы рисковать жизнью. Кроме того, если в прошлом сезоне ты мог переплыть реку, это еще не означает, что сейчас физическая подготовка позволяет это сделать снова.