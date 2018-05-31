Криминолог: Такие демонстративные убийства совершают только в одном случае

Убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса является предупреждением и вызовом, как для системы внутренних дел, так и для реализаторов политики неплатежеспособности, считает криминолог Андрис Вилкс. Убийство было совершено демонстративно, в стиле вестерна. Исполнители для этого выбрали светлое время суток, общественное место, недалеко от здания Государственной полици и МВД, хотя будучи профессионалами они могли это совершить незаметно.

Вилкс говорит, что такие убийства в Латвии происходят редко, но происходят. Например, остается нераскрытым убийство судьи Яниса Лаукрозе, совершенное 16 лет назад. Лаукрозе несколькими выстрелами был убит во дворе своего дома на улице Лачплеша, в Риге.

«Средства, которые использовались в 1990-х годах, не были потеряны и используются снова. Если организаторы убийства выбрали такую модель поведения, то их вынудили обстоятельства», - говорит криминолог. По мнению Вилкса, убитая сторона не выполнила какие-то обязательства по соглашению. Скорее всего, ущерб был огромным - другие мотивы маловероятны.

Время и место - недалеко от здания МВД и Госполиции свидетельствует о том, что убийство было совершенно демонстративно в стиле дикого запада.

«В ста метрах находились люди, которые продавали цветы у кладбища. Они видели и машину, и слышали выстрелы. Стиль показывает, что работали профессионалы».

Зная где живет Бункус, они могли это сделать незаметно - в то время, когда Мартиньш прогуливался бы по своему саду, например.

Несмотря на то, что машина преступников сгорела, уничтожены вещественные доказательства - отпечатки пальцев и другие, которые помогли бы провести экспертизу ДНК, у полиции есть зацепки по которым можно работать.

Noskaidrota uzbrucēju automašīna. Policija lūdz atsaukties visus, kas pēdējās dienās redzējuši a/m VW LT ar numura zīmi JD 5960 oranži sarkanā krāsā ar dubultkabīni un kravas kasti, kas pārvilkta ar sarkanu vai oranžu tentu : https://t.co/HnFlAvgy9t pic.twitter.com/ErorTJ6uS1— Valsts policija (@Valsts_policija) May 31, 2018

Передвижение машины до момента преступления можно отследить по записям с камер. Идентифицировать оружие помогут пули, найденные на месте убийства. Вилкс считает, что персоны, совершившие убийство маскировались до и после преступления.

В контексте последних событий возникают вопросы по поводу того, что за год до убийства сильно выросли доходы и накопления жертвы. Так же неизвестно, насколько легальным путем они были заработаны.

Есть основания подозревать, что Бункус был связан с необычными сделками.

Вилкс уверен, что исполнители убийства уже находятся за пределами Латвии.

Сфера неплатежеспособности является особой отрасль - процессы становятся все более сложными, а вокруг них крутятся миллиарды евро, говорит криминолог.

«Убийство Бункуса является предупреждением: если правовая основа и ход производства в сфере неплатежеспособности не изменятся, одна из сторон может действовать провокационно и демонстративно, убивая тех, кто нарушил соглашение», - расказывает криминолог Андрей Вилкс.