В школе - интернате Упеслею из окна третьего этажа выпала воспитанница

На этой неделе в Стопиньском крае в средней школе - интернате Упеслею (Upesleju internātpamatskolа) из окна третьего этажа выпала воспитанница 4 класса, свидетельствует информация агентства LETA. Директор интерната Ирена Франковича подтвердила, что такое происшествие случилось, но отметила, что ничего более комментировать не будет.

Франковича только сказала, что случившееся было несчастным случаем, но сейчас с ребенком все в порядке и серьезные травмы получены не были. Ребенок находится под наблюдением врачей.

Более подробных комментариев со стороны руководства не будет, так как и родители ребенка не хотят поднимать общественный ажиотаж вокруг этого происшествия.