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Когда летний отдых дополняется алкоголем: в Стропском озере утонул человек

nasha.lv
Иллюстративное фото | Фото: Ruslan Shamukov/TASS/Scanpix

Спасатели и медики ежегодно предупреждают жителей об опасностях, которые подстерегают в летний зной и во время отдыха у воды. Тем не менее, трагические случаи происходят каждый год, потому далеко не все прислушиваются к советам специалистов.

31 мая Спасательная служба получила информацию о найденных на берегу вещах. Как рассказали очевидцы, они принадлежали мужчине, который отдыхал в состоянии алкогольного опьянения. Уже утром водолазы из Резекне приступили к поискам и недалеко от буев обнаружили тело пропавшего мужчины 1962 г.р.

Напоминаем, что смешивать купание и алкоголь нельзя. Подвыпивший человек теряет над собой контроль и плохо ориентируется. Ему кажется даже «море по колено». Важно не переоценивать свои силы.

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