За информацию об убийстве Бункуса могут назначить вознаграждение

Как сообщает передача канала TV3 «Nekā personīga», впервые в истории Латвии полиция за информацию в расследовании убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса может назначить вознаграждение.

В Министерстве внутренних дел (МВД) телеканалу заявили, что практика назначения вознаграждения за информацию, которая поможет в раскрытии преступления, — в Латвии еще не использовалась, однако широко применяется в других странах. Такой метод возможен при расследовании особо опасных преступлений, считает полиция.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Единство») заметил, что при необходимости латвийская сторона может воспользоваться предложением посольства США о помощи со стороны американских спецслужб.

Как ранее сообщал Русский TVNET убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» адвоката двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.