Убийство Бункуса: куда ведет расследование?

Многие источники, поддерживающие в свое время связь с убитым на этой неделе администратором неплатежеспособности Мартиньшем Бункусом, сообщили передаче канала LTV «de facto», что самые серьёзные разногласия в профессиональной деятельности у Бункуса были с другими администраторами Марисом Спрудсом и предпринимателем Михаилом Ульманом.

Бункус и Спрудс представляли разные «лагеря» администраторов неплатежеспособности, в свою очередь от Улбмана Бункус пытался вернуть несколько миллионов евро. Ни администратор, ни предприниматель не согласились отвечать на вопросы «de facto».

Государственная полиция связывает убийство Бункуса с его профессиональной деятельностью.

«На данный момент есть множество версий, почему же это могло произойти. Думаю, что в будущем их будет еще больше. Каждую из этих версий мы прорабатываем, пока не достигнем результата» говорит начальник криминальной полиции Андрей Гришин.

Несмотря на то, что многие о личности Бункуса узнали только после его трагической смерти, он уже давно участвует в борьбе между администраторами неплатежеспособности.

В прошлом году выяснилось, что закрытому «Trasta komercbanka» не хватает денег, чтобы заплатить всем вкладчикам. Тогда ликвидатор Илмар Крумс направил банк на неплатежеспособность и сообщил об отставке. Его место должен был занять Арманд Раса, но Крумс передумал.

Борьба за кресло администратора была поднята до политического уровня. Депутат национального объединения Имант Парадниекс внес поправки в закон, которые фактически перечеркивали доступ Раса к банку. В «Единстве» были уверены, что данные поправки выгодны для Спрудса, который вместе с Крумом занимался ликвидацией банка.

Исход борьбы администраторов за «Trasta komercbanku» был решен Госполицией. Так задержали Спрудса и Крумса по делу о вымогательстве денег у банковских кредиторов. Раса стал администратором неплатежеспособности, а вместе с ним в банке начал работать Бункус.

Ответственный за финансовую сферу депутат комиссии Сейма Интс Далдерис («Единство»), который встречался с Расой во время принятия поправок, сейчас утверждает, что партия не лоббировала конкретных администраторов.

«Наш протест был о том, что в третьем чтении была попытка внести поправки, которые повлияли бы на актуальные процессы ликвидации. Мне кажется, это очень неправильно по своей природе», говорит Далдерис. Он также подчеркивает, что

не знал о том, что Бункус принимал участие в администрировании банка.

Весьма вероятно, что деятельность Бункуса в банке, ориентированном на нерезидентов, могла вызвать недовольство, как у тех, кто должен банку, так и у тех, для кого банк не возвращает депозиты.

События последнего месяца заставляют задуматься, что у администраторов есть интерес и насчет «ABLV» банка, который в начале этого года попал в поле зрения Министерства финансов США.

Все ждали, затаив дыхание, кому же достанется лакомый кусочек. Однако банк объявил о самоликвидации и назначил своих ликвидаторов. Но мечты о спокойном продолжении были поспешными. Наблюдатель банка откладывал и откладывал подтверждение подготовленного банком плана ликвидации.

Был ли Бункус против самоликвидации банка? Явных доказательств нет. Однако присяжные адвокаты подготовили в марте список из десяти потенциальных ликвидаторов банка. Среди них вторым упомянут убитый Бункус, который сам принимал участие в отборе специалистов.

Депутат Сейма Имант Парадникс считает, что задержка принятия решения в случае с «ABLV» это «безответственное копошение». Депутат надеется, что владельцам банков разрешат самим ликвидировать банки и этим не будут заниматься «какие-то шакалы».

«de facto» известно, что Бункус сотрудничал со следователями криминального процесса, в котором был замешан Спрудс. В сравнении с банками, менее прибыльным был процесс неплатежеспособности бывшего оптового торговца сахарными, шоколадными и кондитерскими изделиями «Rego Trade». Бункус администрировал его последние 10 лет и пытался добыть денег с бывших владельцев – в их числе и предприниматель Михаил Ульман.

Отчасти у него это получилось. В прошлом году Ульман и другие посредники выплатили компании более 700 тысяч евро. Также «de facto» известно, что 19 октября Ульман лично перечислил всю сумму с собственного банка.

На прошлой неделе Ульману удалось добиться возобновления дела. Верховный суд счел, что вновь обнаруженные обстоятельства не были оценены и указали на вероятность того, что администратор Бунккус совершил нарушения, проигнорировав детали нескольких документов.

Как ранее сообщал Русский TNET, 30 мая в районе Рижского лесного кладбища из автоматического оружия был убит Бункус. Вероятные преступники могли использовать фургон с поддельными номерами, машина сгорела неподалеку от места преступления.

Незадолго до убийства Бункуса один из жителей Межапарка в социальной сети писал о подозрительной автомашине, водитель которой фотографировал окрестности.