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Улика на месте убийства Бункуса: полиция обратилась к жителям

Русский TVNET
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Фото: Госполиция

При расследовании убийства Мартиньша Бункуса в сгоревшем автомобиле VW LT полиция нашла самодельный штатив.

Полиция просит обратить внимание на предмет и отозваться его изготовителя или владельца, а также всех, у кого есть информация о предмете. Уделите внимание деталям или другим приметам, которые помогут идентифицировать штатив или место его изготовления. Обращайтесь по телефону 110; 67014002 или izmekletajiem@vp.gov.lv. Анонимность гарантируется.

Как уже сообщал Русский TVNET, полиция также просит автоводителей, которые в день убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса находились на месте происшествия, связаться со стражами порядки и предоставить видеозаписи с видеорегистраторов.

Полиция просит водителей, которые 30 мая, в промежутке времени с 8:00 до 9:00 утра, находились в районе Межапарк - Саркандаугава - Братское кладбище, пересмотреть записи со своих видеорегистраторов и связаться с полицией.

Убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» адвоката двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

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