Убийство Бункуса: полиция получила записи с видеорегистраторов жителей

В ходе расследования убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Букурса, сотрудники Государственной полиции получили от жителей столицы видеозаписи с видеорегистраторов и информацию другого типа, сообщает пресс-секретарь Сигита Пилдава.

Полиция не упоминает, сколько именно жителей отозвалось на просьбу предоставить информацию, однако стражи порядка отметили активность рижан и призывает латвийцев и в дальнейшем делиться какой-либо информацией по делу об убийстве.

Вся предоставленная информация будет тщательно проанализирована.

Как уже сообщал Русский TVNET, полиция также просит автоводителей, которые в день убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса находились на месте происшествия, связаться со стражами порядки и предоставить видеозаписи с видеорегистраторов.

Полиция просит водителей, которые 30 мая, в промежутке времени с 8:00 до 9:00 утра, находились в районе Межапарк - Саркандаугава - Братское кладбище, пересмотреть записи со своих видеорегистраторов и связаться с полицией.

Убийство Бункуса произошло в 8.40, 30 мая, на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Белый «Range Rover» адвоката двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.