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Рижский полицейский спас тонувшего четырехлетнего ребенка (видео)

Русский TVNET
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Cilvēki peldas Lucavsalas peldvietā. Ilustratīvs attēls. | Фото: Austra Helēna Žaggere / LETA

В субботу (2 июня) на Луцавсале сотрудник Рижской муниципальной полиции (РМП) спас тонувшего ребенка, сообщается на странице Facebook РМП. В социальной сети было также опубликовано видео с места происшествия.

Примерно в 15.00 работники Управления безопасности на воде заметили тонущего ребенка. Ближайший к месту происшествия полицейский бросился в воду и вынес четырехлетнюю девочку на берег, куда вскоре подошел и отец ребенка.

Пока дожидались медиков, отец девочки рассказал, что ребенок отдыхает у воды впервые и он не был готов к подобной ситуации. Скорая помощь увезла девочку в больницу для обследования.

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