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В оранжевой ночнушке и синих тапочках сбежала из больницы. Пропала женщина!

Русский TVNET
Фото: bezvests.lv

Вечером 3 июня из Елгавской городской больницы вышла худощавая женщина маленького роста, одетая в оранжевую больничную ночную рубашку, ярко-красную юбку и синие комнатные тапочки. Больше 33-летнюю Эвиту Скую никто не видел.

В последний раз женщину в больнице видел сестра, которая навещала ее в 2 часа дня. Эвита - худощавого телосложения, ее рост - 160 см. Уходя из больницы, она с собой ничего не взяла.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении женщины, изображенной на фотографии, звоните по номеру 110 или в организацию Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

FOTO: bezvests.lv
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