Горожане сообщили о пьяной матери с 9-летней дочкой и маленькой собакой

На прошлой недели сотрудники Муниципальной полиции отправились на вызов на улицу Барона: на остановке общественного транспорта рижанами была замечена женщина в сильном алкогольном опьянении с ребенком и собакой.

Прибыв по адресу, полицейские встретились с работниками скорой помощи: к тому времени нетрезвая мать уже спала в машине медиков, не способная подняться на ноги или как-то объяснить происходящее. Рядом находилась ее девятилетняя дочка, присматривающая за собакой.

Девочка рассказала, что они с мамой собирались в Елгаву, чтобы там на даче встретиться с бабушкой. Во время разговора с полицейскими девочка призналась, что подобная ситуация случается не впервые: мама часто выходит погулять с собакой, а домой возвращается уже подвыпившая.

Полицейские узнали номера телефона ближайших родственников девочки, чтобы взять на себя заботу о ребенке до тех пор пока мать не вернется домой. Одна из бабушек сообщила, что живет в Риге, и может забрать внучку к себе - полиция отвезла девочку к бабушке.

Мама девочки задержана и отправлена в дежурное отделение полиции, где ей провели проверку на алкоголь – алкометр показал 4,24 промилле.

Женщине предъявлен административный протокол за нахождение в нетрезвом виде, ущемляющем человеческое достоинство.

Дело, связанное с нарушениями прав ребенка, было отправлено в Рижский Сиротский суд, а также на рассмотрение в Отдел Рижской Муниципальной полиции по предупреждению детского правонарушения.