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В Ильгюциемсе мужчина украл бутылку рома и напился прямо у магазина

Русский TVNET
Фото: Муниципальная полиция

3 июня незадолго до 21 часа сотрудники курземского управления муниципальной полиции Риги отправились на вызов в Ильгюциемс, где неподалеку от продуктового магазина несколько лиц употребляли алкоголь.

На месте происшествия стражи порядка встретили пятерых мужчин. У одного из них находилась открытая бутылка рома «Captain Morgan».

Во время разговора с любителями горячительных напитков к полицейским подошла сотрудница охраны магазина, которая указала на мужчину с алкоголем. Женщина рассказала, что молодой человек некоторое время назад украл этот напиток из магазина.

На вопрос, где он достал бутылку, пьяный мужчина пояснил, что взял ее из магазина. Заплатил ли он за нее, он вспомнить не смог. После разговора с друзьями 26-летний парень признал, что все-таки не заплатил за ром.

На место событий были вызваны сотруднии Госполиции для проведения дальнейшей процессуальной деятельности.

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