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Прохожая сообщила о заблудившемся в Старом городе ребенке

Riga.lv
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

4 июня около 14.00 сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции получили сообщение о некой заблудившейся 11-летней девочке. На место происшествия выехал ближайший патруль.

Полицейские, прибыв на место событий встретили уведомителя с ребенком. Женщина сообщила, что прогуливаясь по Старой Риге заметила плачущую девочку.

Она остановилась и узнала у ребенка, что незадолго до этого девочка поссорилась с мамой.

В ходе ссоры девочка убежала, а затем заблудилась.

Стражи порядка выяснили телефонный номер матери, связались с ней и сообщили точное местонахождение ребенка.

Через некоторое время на место пришла и мать, завидев ее, девочка бросилась в слезах в объятия мамы и попросила прощения. Сама женщина тоже со слезами на глазах обнимала девочку.

Позже мать рассказала, что приехала вместе с ребенком в Ригу отдохнуть и они вместе отправились на прогулку на кораблике.

После поездки планировалось посещение Военного музея, в который девочка очень хотела сходить. Однако из-за того, что предыдущие развлечение затянулись - от посещения музея пришлось отказаться. Дочка же обиделась и в слезах убежала прочь от мамы.

О случившемся были приняты показания и так как ничего не свидетельствовало о неблагополучных обстоятельствах в семье, девочка была передана матери.

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