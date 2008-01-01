Роковое решение, миллионер накануне убийства и любящий сын: Что известно о деле Бункуса

Спустя три месяца после 38 дня рождения, рано утром 30 мая, в своей машине у Лесного кладбища был расстрелян администратор неплатежеспособности и присяжный адвокат Мартиньш Бункус. Эксперты считают, что место убийства выбрано не случайно - здесь нет камер, а значит преступников не зафиксируют. В тот же день полиция созвала пресс-конференцию, чтобы сообщить о деталях громкого дела. Сегодня, 6 июня, в одной из рижских церквей состоится прощание с Бункусом.

Спустя несколько часов полиция подтвердила, что в 8.40 утра на ул. Айзсаулес, 1 из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Рядом с местом ЧП, в лесу была обнаружена горящая машина с двойной кабиной и грузовым отделением. Пользователи в тот день публиковали в сетях, как фургон горел, но тогда еще никто не связывал этот поджог с громким убийством.

В тот же день, 30 мая, начальник криминальной полиции Андрей Гришин на пресс-конференции рассказал, что убитый - это Мартиньш Бункус. Преступление было тщательно спланировано и полиция его связывает с профессиональной деятельностью убитого. Известно, что преступление совершили как минимум 2 человека, используя огнестрельное оружие. А позже отогнали фургон, из которого стреляли по Бункусу, в лес, к железной дороги и подожгли, чтобы скрыть улики.

Важная улика

FOTO: Valsts policija

Но, полиции удалось не только установить номер, но он был поддельным, машины но и ее первоначальный цвет, а также найти на месте преступления важную улику - самодельный штатив для оружия.

FOTO: Valsts policija

Установленную автомашину VW LT с госномером JD 5960 оранжево-красного цвета с двойной кабиной и грузовым отделением, которое было накрыто красным или оранжевым тентом. Жители Межапарка позже сообщили, что видели такую машину в районе за несколько дней до убийства. Машина разъезжала по улицам рядом с домом убитого (Бункус жил в Межапарке) и мужчина, который в ней находился фотографировал окрестности. Когда к машине решили подойти, то водитель быстро скрылся.

Полиция обратилась к жителям: "Возможно, вы видели, что она была странно припаркована, начала появляться там, где раньше ее не видели или припаркована длительное время. Возможно, автоводители могли заметить ее при совершении опасных манервов на дорогах или привлекала внимание еще каким-то образом. Любая деталь может быть важна!

Просим отозваться также всех, у кого есть информация о деятельности этих номерных знаков - изготовлении, передаче или других действиях", - отмечается в сообщении.

За информацию - вознаграждение

Впервые в истории Латвии полиция за информацию в расследовании убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса может назначить вознаграждение.

В Министерстве внутренних дел (МВД) заявили передаче Nekā personīga, что практика назначения вознаграждения за информацию, которая поможет в раскрытии преступления, — в Латвии еще не использовалась, однако широко применяется в других странах. Такой метод возможен при расследовании особо опасных преступлений, считает полиция.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис («Единство») заметил, что при необходимости латвийская сторона может воспользоваться предложением посольства США о помощи со стороны американских спецслужб.

Роковое решение?

За день до убийства отозвал Бункус два запланированных на среду аукциона, на которых планировалось продать права требования на сумму около 400 тыс. евро по отношению к бывшим руководителям администрируемого им ООО «Rego Trade».

Бункус за свою карьеру был администратором всего 48 предприятий, но сейчас единственный его активный процесс неплатежеспособности - против «Rego Trade», свидетельствует информация из базы данных «Firmas.lv».

Компания по оптовой продаже продуктов питания «Rego Trade» была признана неплатежеспособной весной 2008 года. Бункус констатировал, что бывшие члены правления предприятия Михаил Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне перед объявлением неплатежеспособности разбазарили активы предприятия, поэтому он подал на них судебные иски о взыскании средств.

Верховный суд в 2012 году удовлетворил иск Бункуса и взыскал с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Имеются права требования также по отношению к Будовскому на 192 055,50 евро и к Вапне на 204 145,75 евро. Оба этих долга Бункус планировал выставить на аукцион 30 мая, но 29 мая отозвал его.

Миллионер накануне убийства

Доходы Мартиньша Бункуса в 2017 году увеличились более, чем в семь раз, об этом свидетельствует декларация должностного лица, доступная на сайте СГД.

В 2017 году за адвокатскую деятельность Бункус заработал 1 476 877 евро, 3000 евро от получил продажи имущества и 4889 от коммерческой деятельности. А в 2016 году он заработал 193 666 евро.

Согласно декларации существенно выросли накопления Бункуса. Так в банке Luminor в 2016 году адвокат хранил 88 269 евро а в 2017 году цифра выросла до 1 505 011 евро. Размер его долгов уменьшился.

Упоминается, что большая часть доходов получена в результате адвокатской деятельности. Но, кто эти щедрые заказчики услуг убитого и за какие достижения они были готовы выложить не маленькие суммы? Закон не позволяет разглашать их имена.

«Ни минуты не сомневаюсь, что удастся раскрыть преступление»

В понедельник, 4 июня, мама убитого Даце Бункуса распространила сообщение. Женщина поблагодарила полицию за проделанную работу и попросила жителей сообщать информацию, которая поможет расследованию.

«Ни минуты не сомневаюсь, что удастся раскрыть преступление и не важно, случится это завтра, спустя неделю или год».

В интервью журналу Privāta dzīve рассказала, что Мартиньш был очень заботливым и любящим сыномтакого сына она бы пожелала каждому. Еще в понедельник сын и мать разговаривали по телефону, а через день, в среду Даце услышала страшную новость... Она будет хранить в памяти их последний разговор.

Прощание с Мартиньшем Бункусом пройдет 6 июня в 12 часов дня, в Рижской старой евангелической лютеранской церкви Св. Гертруды на ул. Гертрудес, 8.