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Смертельная авария на Юрмальском шоссе

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 69 ДТП. В ДТП пострадали 15 человек, один человек погиб, сообщили агентству ЛETA в Госполиции.

Смертельная авария произошла вчера в 9.44 в Риге на ул. Карля Улманя гатве автомашина «Rover» сбила женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

ДТП произошло в считанных метрах от пешеходного моста. Известно, что в этом месте шоссе часто перебегают люди, которые хотят опасть на свои огородные участки.

За сутки за нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 492 протокола об административном нарушении. Задержано семь автоводителей в состоянии алкогольного опьянения.

За превышение разрешенной скорости движения составлено 187 протоколов об административном нарушении, за агрессивную езду - четыре.

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