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В Резекне загорелся магазин «Maxima», пострадал один человек

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

В Резекне сегодня возник пожар в магазине «Maxima», пострадал один человек.

Как сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, вызов на ул. Пулквежа Бриежа поступи в 10.30, из здания шел дым.

Горели стена и пристройка на площади 55 кв.м. До приезда спасателей было эвакуировано 60 человек. Один человек пострадал, пытаясь тушить пожар до прибытия спасателей.

Пожар удалось ликвидировать через два часа.

Руководитель по коммуникации ООО «Maxima Latvija» Лиене Дупате-Угуле сообщила агентству ЛЕТА, что возгорание началось на складе. Немедленно была начата эвакуация покупателей и работников.

В пожаре легко пострадал работник магазина, который пытался погасить пламя огнетушителем. После получения медицинской помощи он отправился домой. Предприятие окажет сотруднику всю необходимую помощь.

Сейчас магазин закрыт, его территория огорожена, ответственные службы устанавливают причину пожара.

Дупате-Угуле сообщила, что «Maxima Latvija» каждый год проводит практический инструктаж во всех магазинах, для работников и арендаторов.

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