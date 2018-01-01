Торговый центр Rīga Plaza был эвакуирован

Очевидцы сообщают, что торговый центр Rīga Plaza во вторник вечером был эвакуирован, а в районе торгового центра на какой-то момент образовались пробки.

В социальных сетях пользователи также стали делиться информацией об эвакуации.

Размещенная в торговом центре аптека подтвердила наблюдения очевидцев.

В связи с эвакуацией центра моды и развлечений «Rīga Plaza», Медицинский пункт МФД — Rīga Plaza сегодня не работает. Будем рады Вам завтра! Приносим свои извинения за предоставленные Вам неудобства! pic.twitter.com/KxdCKzJU9t— Мед. группа МФД (@MFDLV_ru) 6 июня 2018 г.

Multikino призвало связаться с ними всех, чей киносеанс был прерван эвакуацией.

Очевидцы прислали фото и информацию о том, что въезд в торговый центр перекрыт с двух сторон.

FOTO: Русский TVNET

Сам торговый центр пока ситуацию никак не комментирует.