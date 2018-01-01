Торговый центр Rīga Plaza был эвакуирован

Очевидцы сообщают, что торговый центр Rīga Plaza во вторник вечером был эвакуирован, а в районе торгового центра на какой-то момент образовались пробки.
В социальных сетях пользователи также стали делиться информацией об эвакуации.
Эвакуация в #RigaPlaza pic.twitter.com/oggAElS6ou— Arturs Lukasevics (@AL_HTTPOOL) 6 июня 2018 г.
Размещенная в торговом центре аптека подтвердила наблюдения очевидцев.
В связи с эвакуацией центра моды и развлечений «Rīga Plaza», Медицинский пункт МФД — Rīga Plaza сегодня не работает. Будем рады Вам завтра! Приносим свои извинения за предоставленные Вам неудобства! pic.twitter.com/KxdCKzJU9t— Мед. группа МФД (@MFDLV_ru) 6 июня 2018 г.
Multikino призвало связаться с ними всех, чей киносеанс был прерван эвакуацией.
Очевидцы прислали фото и информацию о том, что въезд в торговый центр перекрыт с двух сторон.
Сам торговый центр пока ситуацию никак не комментирует.