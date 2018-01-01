Необычная причина тяжелой аварии в Иманте

В среду утром в Иманте, на бульваре Анниньмуйжас произошло ДТВ в результате которого легковой автомобиль Mazda перевернулся и приземлился на крышу. Очевидцы до приезда спасателей помогли выбраться из транспортного средства двум мужчинам, об этом сообщает передача Degpunktā на канале LNT.

К счастью, пассажир и водитель перевернутой машины были пристегнуты так, что они не пострадали.

Как выяснила полиция, молодые люди передвигались по дороге, как вдруг, водитель решил избавиться от назойливой мухи, которая летала по салону авто и действовала на нервы.

По словам водителя, он так увлекся насекомым, что перестал следить за дорогой. А в это время на дороге появилось препятствие в виде припаркованной на обочине машины Lexus. После того, как Mazda влетела в Lexus, машина перевернулась.

На месте была проведена проверка на алкоголь, которая показала, что водитель трезвый. Так, что парень отделался легким испугом и небольшим штрафов за аварию. А ущерб хозяину побитого Lexus возместит страховая компания.