Убийство Бункуса: Подобное преступление было совершено 10 лет назад

В распоряжении Государственной полиции огромное количество информации по убийству администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, которую необходимо обработать и проанализировать. Службы США могут помочь латвийской полиции провести технические экспертизы, об этом в интервью Латвийскому телевидению в передаче Rīta panorāma рассказал министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В расследовании убийства Бункуса задействованы все силы полиции. Козловскис поблагодарил жителей, которые продолжают активно присылать информацию. Полиция ее проверяет.

Козловскис отказался комментировать в интересах следствия, есть ли момент убийства на записи с видеорегистратора водителей. Но, министр заметил, что

делом Бункуса заняты все возможные силы полиции.

Козловскис напомнил, что похожее убийство в дневное время в Латвии было совершено десять лет назад в Юрмале и подчеркнул, что «не допустит, чтобы вернулись методы расправы из 1990-ых годов и чтобы организованная преступность диктовала правила в Латвии».

Напомним, о каком убийстве говорит министр. В апреле 2009 года в своем джипе в Юрмале был расстрелян «авторитетный» бизнесмен

Слава Питерский (настоящее имя Вячеслав Стурайнис-Денисов). Убийца произвел пять целенаправленных выстрелов и скрылся с места происшествия. Полиция нашла рядом с местом преступления брошенную синюю иномарку, а рядом с авто валялся автомат.





Как сообщалось ранее, Мартиньш Бункус был убит в своей машине рано утром 30 мая около рижского Лесного кладбища. Рядом с местом преступления был найден сгоревший микроавтобус с поддельными номерами, который, скорее всего связан с убийством.