В Риге пьянка завершилась смертью мужчины от ножевых ранений

Во вторник, 5 мая, латгальский участок Госполиции Рижского региона получил вызов в один из многоквартирных домов Латгальского предместья, где в результате конфликта погиб мужчина. На месте происшествия был задержан и возможный виновник, к которому примерена мера пресечения - арест.

5 мая в восемь часов вечера Госполиция получила вызов в Латгальское предместье, где было совершено убийство. На месте происшествия стражи порядка выяснили, что один из мужчин пришел в гости к знакомым - женщине и мужчине. Вместе они употребляли алкогольные напитки, но затем между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку в подъезде.

Во время схватки один из них схватил нож и ударил другого в область шеи и грудной клетки, в результате чего пострадавший умер.

Полиция задержала мужчину 1971 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Начат уголовный процесс по факту убийства. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от 5 до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет.

К задержанному применена мера пресечения - арест.