Группа подростков устроила разгул в детском саду в Ильгюциемсе

Вечером 1 июня в Курземское отделение РМП поступил вызов в Ильгюциемс, где на закрытой территории детского сада хулиганила группа подростков.

Юноши крушили деревянные скамейки и разбрасывали обломки по территории дошкольного учреждения. Охраннику заведения удалось зафиксировать количество агрессивных молодых людей, сделав несколько фотоснимков. Одновременно юных дебоширов заметили и некоторые жители Ильгюциемса, которые о хулиганских действиях группы сообщали в полицию по мобильному приложению. На место событий было направлено два экипажа.

Увидев приближение полиции к указанному детскому саду, подростки сразу же бросились врассыпную, стали перелезать через забор, пытались скрыться. Один из них попал прямо в руки полицейского, а еще через несколько минут были задержаны остальные трое нарушителей.

Позже охранник указал правоохранителям на сломанный инвентарь и показал свои фотографии, сделанные во время происшествия. Работник учреждения выразил желание написать заявление в Госполицию, потому что оказалось, что

эти юноши частенько наведываются на территорию этого заведения и устраивают здесь беспорядки.

Во время осмотра территории полицейские у ограждения заметили еще двух молодых людей, которые снимали происходящее на телефон и при этом высмеивали стражей порядка. Из фотографий охранника стало ясно, что эти двое тоже участвовали в хулиганских действиях. Тогда трое полицейских подобрались к ним незаметно, а после нескольких метров спринта догнали убегающих мальчишек и отвели их затем в полицейскую машину.

Во время разговора к полицейским присоединилась женщина, которая из окна своей квартиры не просто наблюдала за действиями хулиганов, но и сняла происходящее на видео. Очевидец дала свои координаты, чтобы в случае необходимости полицейские могли предъявить эти доказательства.

Учитывая, что все задержанные являются несовершеннолетними, о случившемся по телефонам были проинформированы их родители. Чуть позже сотрудники Госполиции приступили к дальнейшей процедуре дела.