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ПБ просит предъявить обвинение гражданину Латвии в поставке военных товаров из РФ во Вьетнам

LETA
Фото: Sergei Bobylev/TASS/Scanpix

Полиция безопасности (ПБ) обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение гражданину Латвии за поставку военных товаров из России во Вьетнам.

Как сообщили в ПБ, подобные действия являются нарушением нормативных актов, которые регулируют действие санкций, установленных Советом безопасности ООН, Европейским союзом и другими международными организациям.

Уголовный процесс против гражданина Латвии был начат 18 июля прошлого года. Участвуя в доставке военных грузов из России во Вьетнам, он нарушил санкции, введенные ЕС в отношении России из-за ее действий на Украине.

Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы до четырех лет, принудительные работы или денежный штраф.

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