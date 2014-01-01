Сначала секс, а потом - штраф? Девушка по вызову обвинила полицейского в превышении полномочий

На этой неделе передача «Bez Tabu» выпустила сюжет о конфликте между представительницей услуг эскорта, по-простому проституткой, и представителем правоохранительных органов - полицейским Балдонского самоуправления. И каждый из них настаивает на своей правде.

Суть дела такова: в 2016 году полицейский пригласил к себе девушку по вызову, сделал все дела (девушка утверждает, что был и «счастливый финал»), заплатил за сексуальную услугу и только после этого достал свое удостоверение и сообщил, что он сотрудник правоохранительных органов.

Итог встречи - штраф 350 евро, административное дело и неоплаченная сексуальная услуга, - так ситуацию описала девушка, пожелавшая остаться анонимной.

«Разве это справедливо?» - вопрошает она.

Шеф полиции самоуправления Балдоне Арманд Вирсис подтвердил, что несколько лет назад был такой случай - полиция проводила рейд, чтобы проверить соблюдение правил в сфере оборота алкоголя, табака и проституции. Вирсис поспешил сотрудника оправдать, настаивая, что никакого секса не было, а полицейский показал удостоверение после того, когда прозвучало предложение о сексуальных услугах. И это доказывает аудио запись, на которой все слышно.

«Тогда девушка пришла сразу на следующий день и угрожала, что, если дело не закроют, она обратиться в СМИ».

Эскорт-девушка обращалась и в Бюро внутренней безопасности с просьбой оценить поступок полицейского, но получила ответ, что они этого сделать не могут. После этого девушка снова побывала в полиции самоуправления и попросила разбить штраф на три платежа. Это было сделано, но последний остался неоплаченным.

Герой истории по совместительству еще и сотрудник Рижской муниципальной полиции, представитель которой, Том Садовскис, охарактеризовал его как очень надежного полицейского.

Садовскис отметил, что борьба с проституцией всегда сопряжена с разными заявлениями, обидами - нападение, порой, лучшая защита.

Сотрудники не должны спать с проститутками, чтобы доказать, что лицо этим занимается, напомнил он.

В то же время передача вспомнила скандал 2014 года, когда общественности стал известен доклад одного сотрудника муниципальной полиции, в котором он детально рассказывает пикантные подробности дел с проституткой...

Представитель Госполиции Арманд Лубартс в свою очередь попросил жирным шрифтом сообщить, что полиция не покупает сексуальные услуги. Достаточно, если лицо делает такое предложение.

Стоит напомнить, что проституцией в Латвии заниматься разрешено, но при этом необходимо соблюдать несколько правил.