Маски-шоу в Болдерае: задержан торговец наркотиками и оружием

В начале этой недели Госполиция в сотрудничестве с Государственной Погранохраной и Военной полицией провела 13 обысков в нескольких местах в Риге и Лиепае. Были найдены и изъяты приблизительно 40 г метамфетамина, а также огнестрельное оружие и другие опасные предметы - арбалет, нечто напоминающее гранату, патроны, смеси химических веществ, четыре оптических прицела, маски, рации, устройство отслеживания GPS и Бикфордов шнур. За реализацию наркотических веществ и незаконный оборот оружия задержано четверо подозреваемых.

Сигнал о лице, которое, возможно, незаконно распространяет наркотики и торгует оружием, был получен еще в конце прошлого года. Для проверки полученной информации был начат уголовный процесс.

4 июня сотрудники Госполиции вместе с коллегами из противотеррористической единицы «Omega» и кинологами Погранохраны после проведения оперативного следствия в Болдерае задержали мужчину, у которого найдены наркотические вещества и 20 л алкогольного суррогата.

Для изъятых веществ была назначена экспертиза, на данный момент выявлено, что было изъято 38,9 г метамфетамина.

Продолжая следствие, 5 июня было задержано еще три лица за незаконный оборот огнестрельного оружия. При обыске собственности обвиняемых в Риге и Лиепае были изъяты предметы, напоминающие оружие, патроны, арбалет, нечто похожее на гранату, патроны, смеси химических веществ, четыре оптических прицела, маски, рации, устройство отслеживания GPS и Бикфордов шнур (см. фото).

Все задержанные уже и раньше попадали в поле зрения полиции за аналогичные случаи.

Начат уголовный процесс по третьей части ст. 233 о незаконном обороте оружия. За такое правонарушение предусматривается лишение свободы до 3-х лет или принудительные работы, или денежный штраф. Также начат уголовный процесс по третье части ст. 253.1 о реализации наркотических веществ - за такое правонарушение грозит лишение свободы от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без, и с пробацией до 3-х лет.

Уголовный процесс продолжается, связь задержанных устанавливается.