Девочка, катавшаяся в рижском трамвае: отчим пьет, употребляет наркотики, избивает

4 июня незадолго до полуночи сотрудники муниципальной полиции Риги получили информацию от водителя общественного транспорта о двух детях, которые уже долго ездят в трамвае.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка действительно обнаружили в последнем вагоне трамвая двух подростков. Оказалось, что девочке 16 лет, а парню - 15, более того, он объявлен в розыск. Примерно месяц назад он сбежал из детского дома.

Во время разговора полицейские заметили на руке девочки следы от порезов. Подросток рассказала, что недавно сама себе порезала руки. Девочку отвезли в больницу, однако позднее она сбежала из медицинского учреждения и не вернулась домой.

Она рассказала, что сбежала из больницы, после чего связалась с парнем, с которым познакомилась примерно полгода назад в учреждении социальной помощи. Подросток многократно помогал девочке найти ночлег у своих друзей. И в этот раз она обратилась за помощью, после чего их и встретили в трамвае полицейские.

Парень же рассказал о причинах порезов рук подруги. Дело в том, что мать девочки познакомилась в тюрьме с отчимом. Через несколько лет они стали жить всместе, однако отчим употреблял амфетамин, марихуану и алкоголь. Мужчина бил мать и раньше, однако в последний раз пострадала именно подросток.

Девочка открыла также, что наркотические вещества предлагали и ей. В связи с такими тяжелыми семейными обстоятельствами она регулярно сбегает из дома и бродяжничает. Она отметила, что мать ее защищает, однако продолжает жить вместе с мужчиной, а ситуация повторяется раз за разом.

На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели девочку и констатировали, что госпитализация ей не нужна.

Объявленный в розыск молодой человек был доставлен в Госполицию. В свою очередь девочку по ее просьбе отвезли в кризисный центр. Об этом оповестили ее мать.

Материалы дела незамедлительно были переданы Госполиции, Рижскому сиротскому суду и отделу по прафилактике детских правонарушения муниципальной полиции Риги для дальнейшей оценки.